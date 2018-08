Los ultras del Lazio prohíben a las mujeres ocupar las primeras diez filas del estadio [IT]

"No a las mujeres en las primeras diez filas, la primera línea es una trinchera... Las esposas y las novias que se pongan atrás. El estadio no es Villa Borghese". Es el folleto firmado por Direttivo Diabolik Pluto que se repartió en la Curva Norte del Estadio Olímpico de Roma antes del encuentro Lazio-Napoli. "La Norte para nosotros es un lugar sagrado. Un entorno con un código no escrito que debe respetarse. Las primeras filas las vivimos como si fueran una trinchera. No admitimos mujeres, esposas y novias. Que las mujeres se pongan detrás".