La ultraderecha se hace fuerte en Ripoll dos años después del atentado del 17A

"Yo de política no sé y no me quiero meter, pero es cierto que algunos discursos no nos ayudan". Mohammed El Oncre, el nuevo imán de la mezquita de Ripoll, arquea las cejas con resignación cuando se le pregunta por la irrupción de la extrema derecha en el municipio de 11.000 habitantes donde se radicalizaron los ocho jóvenes que en agosto de 2017 acabaron con la vida de 16 personas en Barcelona y Cambrils.