La ultracorrección social

La ultracorrección es un fenómeno lingüístico por el cual se quiere subsanar un equívoco que no existe, cayendo así en una incorrección. Voy a poner un ejemplo aclaratorio. Si un individuo, en su exceso de celo por ser correcto, dice Bilbado o bacalado está cometiendo una incorrección ya que las palabras correctas son Bilbao y Bacalao.Es muy frecuente que en la forma hablada convivan soñado, soldado, cansado, etc con soñao, soldao y cansao; seguramente esto ha influido para que algunos individuos corrijan palabras que no necesitan una corrección llegando así a lo que hemos denominado ultracorrección.

Esta mañana estaba hablando con un amigo de un tema que está de actualidad y he usado la expresión "ultracorrección social" para referirme a tal tema. Después de pensarlo un momento, ciertamente me ha gustado la terminología que he usado para describir este fenómeno y me he dispuesto a hablar sobre el brevemente.

Está muy de moda ser aparentemente muy correctos en todo lo referente a minorías sociales que sufren o han sufrido a lo largo de la historia, estar en contra de comportamientos fuera de la ley o nocivos para la sociedad, etc etc; pero hemos llegado a un punto donde nuestro excesivo celo por ser correctos (como les pasa a los individuos que cometen ultracorrección) nos está haciendo caer precisamente en la incorrección.

Hace unos meses, unos concursantes de Operación Triunfo decidieron que la palabra "mariconez" usada en una de las canciones de Mecano debía ser eliminada de la letra de la canción por sus connotaciones peyorativas. En primer lugar debo decir que la palabra "mariconez" que yo sepa no aparece en el diccionario de la RAE pero vamos a pasar esto por alto porque para lo que quiero decir esto no tiene relevancia alguna o al menos de calado. ¿Qué problema existe en usar una palabra de connotaciones negativas en una canción?, estamos asumiendo que todas las connotaciones de está palabra ( si existiera) son todas negativas, aspecto sobre el cual también podríamos debatir. Si las connotaciones negativas en una palabra fueran suficiente motivo para eliminarla, casi cualquier palabra del diccionario no pasaría ese filtro ya que el uso de una palabra puede tener connotaciones muy negativas según el tono y el contexto en el que se utilicen. Puedes utilizar frases donde no haya una sola palabra malsonante y ser de las frases más peyorativas que hayas escuchado en la vida. Además cualquier palabra que existe representa o representó una verdad histórica que existió o que existe, ¿queremos modificar la historia?, ¿cambiar unos hechos que pasaron por otros que no ocurrieron nunca pero que quedan "mejor vistos"?. No sé donde tratan de llegar algunos.

Hace unas semanas HBO retiró de su cartelera la película "Lo que el viento se llevó" por racista. Anonadado me quedé no porque quitaran la película sino por el motivo que esgrimieron para hacerlo: Racismo. Esto es lo que he determinado por llamar Ultracorrección Social. Algunos se están esforzando en corregir aspectos de la sociedad que no necesitan una corrección, "Lo que el viento se llevó" muestra aspectos históricos de algo que pasó en verdad narrados desde la perspectiva de unos personajes ficticios a través de un guión inventado. ¿Pero aunque la base de los hechos acontecidos no fueran reales qué problema habría?. El cine al igual que otras formas de arte como lo pueden ser la música , la literatura, la pintura etc son invenciones ficticias no hechos reales. Si tuviéramos que eliminar de las carteleras todas las películas donde exista racismo, violencia de género, asesinatos, insultos, palizas...etc, solo podríamos ver algunas películas de Charles Chaplin, ah no, tampoco podríamos verlas que serían eliminadas por Aporofobia... en fin.

Si hablamos de otras artes pasaría lo mismo. Me imagino todas los cuadros donde aparezcan escenas de sexo o desnudos fuera de los museos, en las que aparezcan muertes ya sean por asesinato o suicidio también , en las que aparezcan colectivos como enanos , gays etc también. No sé si reirme o llorar.

Si nos metemos ya en la literatura sería brutal, prácticamente no existiría la literatura de ficción, bueno casi no existiría la literatura, ni la Biblia pasaría el filtro de la Ultracorrección Social.

Me estoy imaginando un mundo donde la Ultracorrección Social invadiera el arte a todos los niveles y me entra la risa floja. Me imagino al David de Miguel Ángel con una hoja de parra en los genitales, el cuadro de Goya "Saturno devorando a su hijo", el niño sustituido por un kilo de brócoli y este diálogo en la siguiente película de Tarantino:

-Hola señor Marrón.

-Hola señor Rosa.

-Que buen día hace.

-Sí que lo hace señor Rosa.

-¿Qué tal su mujer?.

-Muy bien ¿y la suya?.

-También bien.

-Le veo con prisa señor Marrón, ¿dónde se dirige?

-He quedado con mis hijos para ir a la iglesia señor Rosa.

-Ah pues no le molesto más, vaya con Dios señor Marrón.

-Pase buen día señor Rosa.

Fin.

Solo de imaginarme un guión de Tarantino así durante 100 minutos de película le entran ganas a uno de suicidarse, aunque el ultracorreccionismo social pondría en mi autopsia que la causa de mi muerte fue un infarto de miocardio.

Despotes Theron.