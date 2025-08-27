El último oprobio de la ley del 'sí es sí': un año menos de cárcel para el violador de una discapacitada en un callejón

Debido a la Ley del sólo sí es sí, el Tribunal Supremo ha rebajado un año la condena a un hombre que violó brutalmente oralmente, vaginalmente y analmente a una mujer en la localidad de El Molar (Madrid) a una mujer discapacitada en 2018. El acusado fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a nueve años de prisión. El acusado recurrió aquella sentencia. El Supremo expresa que "entendemos que la nueva legislación justifica una individualización más benigna".
| etiquetas: sí es sí , violador , discapacitada , el molar , madrid
No es que la ley obligue a poner una pena más baja.
Artículo 2.2 del código penal
Otra cosa es que no lo pida, en ese caso no sé que pasaría, si se rebaaría de oficio, o se deja como está, o depende del caso. No sé.
Pero no es como lo dices, que suena a que el juez pueda negar la rebaja. Estáría prevaricando entonces, hasta dóne yo sé.
⦁ Pablo Iglesias: Desde que Irene Montero no es ministra de Igualdad, los jueces conservadores ya no sueltan violadores con la Ley Solo Sí es Sí
El motivo era acabar de eliminar los votos de Podemos. Ella usaba el feminismo, al principio para discriminar a los hombres, logrando asustar a casi todo el mundo menos a las feminazis. Le quedaban solamente esos votos, y lo de soltar a violadores fue una jugada maestra para que incuso las feminazis se fueran con su voto a otra parte.
Estaba mejor antes.
La única razón por la que se hizo así es porque las subnormales de las feminazis se pusieron a exigir que "no es abuso, es violación" para un caso concreto que ni recuerdo ni ganas.
Lo que nos dice algo que ya se sabía de sobra, que no se debe legislar en función de casos concretos.