El último oprobio de la ley del 'sí es sí': un año menos de cárcel para el violador de una discapacitada en un callejón

Debido a la Ley del sólo sí es sí, el Tribunal Supremo ha rebajado un año la condena a un hombre que violó brutalmente oralmente, vaginalmente y analmente a una mujer en la localidad de El Molar (Madrid) a una mujer discapacitada en 2018. El acusado fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a nueve años de prisión. El acusado recurrió aquella sentencia. El Supremo expresa que "entendemos que la nueva legislación justifica una individualización más benigna".

Pertinax #9 Pertinax *
#8 Eso he dicho. Están obligados a la pena más baja de ese abanico.
#4 mcfgdbbn3
El que rebaja la pena es el juez, que decide aplicar una pena más baja porque la ley le da vía libre.

No es que la ley obligue a poner una pena más baja.
Pertinax #5 Pertinax *
#4 Hasta donde yo sé, la ley sí obliga a imponer la pena más beneficiosa para el acusado.
#8 mcfgdbbn3 *
#5: No, dan un abanico de penas, y el juez elige, en este caso como han abierto el abanico hacia abajo, algunos jueces han optado por rebajar la pena. ¿Está mal la ley? Sí, pero no es lo único que falla.
#12 diablos_maiq
#5 ¿Como a los de Altsasu, dices?
Pertinax #14 Pertinax
#12 A esos también se les descartaron los cargos por terrorismo. De todos modos, :calzador:
#15 diablos_maiq
#14 ¿No sería porque esos cargos no se sostenían de ninguna manera?
bronco1890 #10 bronco1890
#4 “Tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena.”
Artículo 2.2 del código penal
#13 Hombre_de_Estado
#4 El condenado tiene derecho a que le rebajen la pena, si la nueva legislación le favorece con penas menores. El juez no puede negárselo.

Otra cosa es que no lo pida, en ese caso no sé que pasaría, si se rebaaría de oficio, o se deja como está, o depende del caso. No sé.

Pero no es como lo dices, que suena a que el juez pueda negar la rebaja. Estáría prevaricando entonces, hasta dóne yo sé.
#3 fremen11 *
#1 Pero está ley no la enmendaron unos coleguitas??? Así que ahora las explicaciones a la perra del maestro armero.....
#11 ooshima
#1 La reducción de penas estaba prevista y avisada. Se comentó por todas partes y en menéame intensamente. La ministra mágica recibió incluso un aviso oficial del ministerio de justicia. Si no hizo ni caso, lo hizo a sabiendas.

El motivo era acabar de eliminar los votos de Podemos. Ella usaba el feminismo, al principio para discriminar a los hombres, logrando asustar a casi todo el mundo menos a las feminazis. Le quedaban solamente esos votos, y lo de soltar a violadores fue una jugada maestra para que incuso las feminazis se fueran con su voto a otra parte.
#6 Klamp
Que si, que la pistola es del mono facha con dos pistolas, pero quien le dió las pistolas al mono facha?
#7 ooshima
No es un oprobio ni nada parecido. Hubo que hacerlo así porque los dos supuestos penales anteriores (abuso y agresión) fueron unificados en uno solo, por lo que tocó adaptar las penas de la agresión a las del abuso.

Estaba mejor antes.

La única razón por la que se hizo así es porque las subnormales de las feminazis se pusieron a exigir que "no es abuso, es violación" para un caso concreto que ni recuerdo ni ganas.

Lo que nos dice algo que ya se sabía de sobra, que no se debe legislar en función de casos concretos.
#2 kilometro80
Eso ya es hacer leña del árbol caído.
