El último oprobio de la ley del 'sí es sí': un año menos de cárcel para el violador de una discapacitada en un callejón

Debido a la Ley del sólo sí es sí, el Tribunal Supremo ha rebajado un año la condena a un hombre que violó brutalmente oralmente, vaginalmente y analmente a una mujer en la localidad de El Molar (Madrid) a una mujer discapacitada en 2018. El acusado fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a nueve años de prisión. El acusado recurrió aquella sentencia. El Supremo expresa que "entendemos que la nueva legislación justifica una individualización más benigna".