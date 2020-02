“Alguna vez me preguntaron cómo podía escribir un libro entero sobre solo un evento, un suceso que duró menos de una hora”, escribió en The Roof: The Beatles’ Final Concert, Ken Mansfield, exmanager de The Beatles en Estados Unidos. El último concierto de The Beatles, fue el jueves 30 de enero de 1969. John, Paul, George y Ringo se subieron a la azotea del edificio de Apple y dejaron que su música volara libremente con el viento de Londres. Por cuestiones de logística y espacio había pocas personas con ellos ahí arriba. Ken estuvo ahí.