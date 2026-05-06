El último bombardeo ruso sobre Kiev causa 24 muertos, entre ellos tres niñas

24 muertos, entre ellos tres niñas de 12, 15 y 17 años. Este es el macabro resultado del bombardeo que llevó a cabo Rusia contra Kiev en la madrugada del miércoles al jueves. Un misil balístico impactó en un edificio de viviendas de la capital ucrania. Los trabajos contrarreloj de búsqueda de supervivientes entre los escombros han finalizado en la mañana del viernes.