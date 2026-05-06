El último bombardeo ruso sobre Kiev causa 24 muertos, entre ellos tres niñas

24 muertos, entre ellos tres niñas de 12, 15 y 17 años. Este es el macabro resultado del bombardeo que llevó a cabo Rusia contra Kiev en la madrugada del miércoles al jueves. Un misil balístico impactó en un edificio de viviendas de la capital ucrania. Los trabajos contrarreloj de búsqueda de supervivientes entre los escombros han finalizado en la mañana del viernes.
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www.meneame.net/story/unicef-dice-han-muerto-200-ninos-libano-desde-in
En este meneo, sin embargo vemos unos cuantos comentarios matizando.
Ahora solo falta que los de siempre nos expliquen lo terrible que es darle antiaéreos a Ucrania.
Lo que dijo es que si atacaban Moscú ese día iban a pasar a considerar esto guerra total, con todas las consecuencias (como dejar Kiev como lo dejaron los nazis en el 44)
www.meneame.net/m/actualidad/occidente-alarmado-tras-advertencia-rusia
Si con 1.600 drones han muerto 24 personas, claramente no lo han hecho, siguen haciéndoles gastar recursos en defensa, aunque parezca mentira, ha habido días donde han lanzado más, ya que esos 1.600 misiles y drones han sido en más de un día)
www.infobae.com/america/mundo/2026/05/06/rusia-volvio-a-amenazar-con-u
Moscú urge la evacuación de diplomáticos en Kiev ante posibles represalias militares
www.france24.com/es/europa/20260507-rusia-advierte-a-los-diplomáticos
www.meneame.net/story/rusia-bombardea-ucrania-mas-1-600-drones-misiles
Mata mejor EEUU. O Rusia apunta mejor para evitar daños a terceros.
Por otro lado no te quitaré la razón en la hipocresía que nos gastamos por aquí, sin ir más lejos #0, al que le preocupa esto pero sin embargo es capaz de darte mil y una justificaciones para cuando, al contrario que con 1.600 misiles y 24 muertos, Israel causa 1.600 muertos con 24 drones.
Correcto. Aquí no le ves protestar.
www.meneame.net/story/unicef-dice-han-muerto-200-ninos-libano-desde-in
Y por supuesto, cualquier muerte de civil es injustificable. Sea por bombas o por hambre, como está haciendo Israel con los de Gaza.
Pero quizás lo excluyan del ranking y le quiten el record porque esa persona está en el lado bueno de la historia.
Aquí no se ha venido a hablar de tu libro y "justifica" con un "y tu mas", deja a las claras que lo tuyo no es apoyar a Palestina si no tu ideología.
Y lo de claro ganador.. pues depende. Cuantos niños han sido masacrados en cualquier guerra africana? deberíamos quitar importancia a los niños Palestinos masacrados por que hay mas muertos en rwanda? pues ese es el nivel de lo que acabas de poner.
23 niños rubios también cuentan