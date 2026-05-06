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El último bombardeo ruso sobre Kiev causa 24 muertos, entre ellos tres niñas

24 muertos, entre ellos tres niñas de 12, 15 y 17 años. Este es el macabro resultado del bombardeo que llevó a cabo Rusia contra Kiev en la madrugada del miércoles al jueves. Un misil balístico impactó en un edificio de viviendas de la capital ucrania. Los trabajos contrarreloj de búsqueda de supervivientes entre los escombros han finalizado en la mañana del viernes.

| etiquetas: bombardeo , rusia , kiev , 24 muertos
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15 comentarios
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Comentarios destacados:    
#4 pozz
Y no hay mas muertos y heridos gracias a las alarmas y refugios antiaereos de Ucrania.... Menuda panda de tarados hijos de puta esos nazis rusos!
3 K 41
angelitoMagno #5 angelitoMagno
Como esto no es justificable de ninguna forma, pues ahora nos inventamos que el genocidio de Israel no preocupa a nadie por aquí.
2 K 35
angelitoMagno #7 angelitoMagno
Aquí no se ve a nadie justificar nada:
www.meneame.net/story/unicef-dice-han-muerto-200-ninos-libano-desde-in

En este meneo, sin embargo vemos unos cuantos comentarios matizando.
2 K 35
#8 Cuchifrito
#7 Lo de ese meneo ya lo justifican bastante los políticos europeos.
0 K 10
Enésimo_strike #9 Enésimo_strike *
Respetar el desfile militar o atacaremos Kiev. Se respeta el desfile, atacan Kiev igual.

Ahora solo falta que los de siempre nos expliquen lo terrible que es darle antiaéreos a Ucrania.
2 K 34
#11 pascuaI
#9 ¿Dónde dijo Rusia que "atacaría Kiev", así sin más, si había ataques al desfile?
0 K 13
HeilHynkel #14 HeilHynkel *
#11

Lo que dijo es que si atacaban Moscú ese día iban a pasar a considerar esto guerra total, con todas las consecuencias (como dejar Kiev como lo dejaron los nazis en el 44)

www.meneame.net/m/actualidad/occidente-alarmado-tras-advertencia-rusia

Si con 1.600 drones han muerto 24 personas, claramente no lo han hecho, siguen haciéndoles gastar recursos en defensa, aunque parezca mentira, ha habido días donde han lanzado más, ya que esos 1.600 misiles y drones han sido en más de un día)
0 K 18
Enésimo_strike #15 Enésimo_strike
#11 Rusia volvió a amenazar con un ataque masivo sobre Kiev si Ucrania perturba el desfile del 9 de mayo
www.infobae.com/america/mundo/2026/05/06/rusia-volvio-a-amenazar-con-u

Moscú urge la evacuación de diplomáticos en Kiev ante posibles represalias militares

www.france24.com/es/europa/20260507-rusia-advierte-a-los-diplomáticos
0 K 11
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
1.600 misiles y drones y 24 muertos.

www.meneame.net/story/rusia-bombardea-ucrania-mas-1-600-drones-misiles

Mata mejor EEUU. O Rusia apunta mejor para evitar daños a terceros.
3 K 28
#3 pascuaI
#2 Yo no creo que debamos disculpar a Rusia por "matar menos", cualquier civil muerto es inaceptable y merece una condena, y por eso también hay que exigir que esta guerra acabe cuanto antes.

Por otro lado no te quitaré la razón en la hipocresía que nos gastamos por aquí, sin ir más lejos #0, al que le preocupa esto pero sin embargo es capaz de darte mil y una justificaciones para cuando, al contrario que con 1.600 misiles y 24 muertos, Israel causa 1.600 muertos con 24 drones.
4 K 63
HeilHynkel #6 HeilHynkel *
#3

Correcto. Aquí no le ves protestar.

www.meneame.net/story/unicef-dice-han-muerto-200-ninos-libano-desde-in

Y por supuesto, cualquier muerte de civil es injustificable. Sea por bombas o por hambre, como está haciendo Israel con los de Gaza.
3 K 48
Nube_Gris #1 Nube_Gris *
Si vamos a contabilizar niñas muertas por bombardeos durante conflictos armados hay un claro vencedor más al oeste con un record conseguido hace poco más de un mes.
Pero quizás lo excluyan del ranking y le quiten el record porque esa persona está en el lado bueno de la historia.
3 K 15
#10 Mutiko30
#1 Vale, hay malos de primera y malos de segunda. Tanto que criticáis que hay conflictos de primera y de segunda.
Aquí no se ha venido a hablar de tu libro y "justifica" con un "y tu mas", deja a las claras que lo tuyo no es apoyar a Palestina si no tu ideología.

Y lo de claro ganador.. pues depende. Cuantos niños han sido masacrados en cualquier guerra africana? deberíamos quitar importancia a los niños Palestinos masacrados por que hay mas muertos en rwanda? pues ese es el nivel de lo que acabas de poner.

23 niños rubios también cuentan
1 K 19
Nube_Gris #12 Nube_Gris
#10 Increible: sabes más de mí que mi madre, mi esposa y hasta yo mismo. :-O
0 K 10
vicvic #13 vicvic
Lo de siempre justificando los asesinatos de Rusia.. estos niños son solo ucranianos, se les puede asesinar o secuestrar que la culpa es del invadido, hay que Joderse...
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menéame