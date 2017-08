El último bastión de Anonymous en España: los 'hackers' que (aún) teme todo el mundo

Un informe de la Inteligencia española lo confirma: Anonymous está casi desaparecido en España (y en el resto del mundo), pero no muerto. Quedan solo algunos reductos, 'hacktivistas' aislados que usan la 'marca' para sus particulares cruzadas; algunas cuentas en las redes sociales, cada vez menos, y el espíritu, eso sí, que impregna a las nuevas generaciones del 'hacking por las risas', del 'fuck the police' y el 'hack the planet'.