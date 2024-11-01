edición general
4 meneos
90 clics

Último aviso de los expertos sobre un efecto secundario del ibuprofeno y paracetamol

Una nueva investigación sugiere un problema asociado al uso de ambos medicamentos: «Una de las mayores amenazas para la salud en el mundo». La Universidad de Australia Meridional, publicada en 'npj Antimicrobials and Resistance', muestra que medicamentos como el ibuprofeno y el paracetamol también están alimentando silenciosamente una de las mayores amenazas para la salud en el mundo, la resistencia a los antibióticos...

| etiquetas: salud , medicina , medicamentos , investigación
3 1 5 K -13 ciencia
4 comentarios
3 1 5 K -13 ciencia
ehizabai #1 ehizabai
#0 ME CAGO EN EL PUTO CLICKBAIT.
6 K 64
Supercinexin #4 Supercinexin
#1 Al evaluar la interacción entre medicamentos no antibióticos, el antibiótico de amplio espectro ciprofloxacino y la 'Escherichia coli' (E. coli), una bacteria común que causa infecciones intestinales y del tracto urinario, los investigadores descubrieron que el ibuprofeno y el paracetamol aumentaban significativamente las mutaciones bacterianas, lo que hacía que la 'E. coli' fuera muy resistente al antibiótico.
4 K 36
wildseven23 #2 wildseven23
#1 Pues sí, se debería permitir cambiar el titular si ello ayuda a entender la noticia.
0 K 14
#3 Emotivo
Se necesita un estudio de los efectos secundarios que producen las ensaladas de pastillas.
Que se sepa no hay ninguno al respecto.
0 K 7

menéame