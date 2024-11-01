Último aviso de los expertos sobre un efecto secundario del ibuprofeno y paracetamol

Una nueva investigación sugiere un problema asociado al uso de ambos medicamentos: «Una de las mayores amenazas para la salud en el mundo». La Universidad de Australia Meridional, publicada en 'npj Antimicrobials and Resistance', muestra que medicamentos como el ibuprofeno y el paracetamol también están alimentando silenciosamente una de las mayores amenazas para la salud en el mundo, la resistencia a los antibióticos...