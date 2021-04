Por expreso deseo de Allen, y como última voluntad, uno de los ejemplares del volumen titulado The narrative of the life of James Allen... fue encuadernado con su propia piel y regalado a John Fenno, hacia quien sentía una gran admiración por haber sido el único con verdadero valor para enfrentarse a una leyenda. Porque cuando la leyenda se convierte en hecho, imprime la leyenda.