De los creadores de «vuelos en avión a ninguna parte» y los «aviones como restaurantes» (bueno, no, pero son igual de ingeniosos) llegan a nosotros los «cruceros de vacaciones a ninguna parte». Ese es el caso del World Dream, que ha zarpado de Singapur con cientos de personas a bordo para darse una vuelta por ahí sin tocar tierra y al cabo de un par de días volver al mismo sitio del que partió. Todo sea por no contagiar… o que no les contagien.