La ULL aprecia indicios de faltas en Zurita y estudia medidas conforme al Régimen Disciplinario

La alumna Fragoso aseguró haber aportado documentación que podría demostrar que el profesor presuntamente saboteaba las convocatorias de los alumnos borrando sus exámenes para que apareciesen como "no presentados". 94 alumnos de una clase de 96 suspendieron la asignatura que impartía Zurita. Cuando Atlántico Hoy publicó que la ULL había abierto un expediente informativo al profesor Zurita, este telefoneó al medio y llamó "hija de puta" a la redactora que firmó aquella pieza informativa.