Gómez lamenta que los trabajadores de justicia "no pudieron votar con libertad" y cree que la huelga ya no es la "vía" El secretario xeral de UGT-Galicia, José Antonio Gómez, ha reiterado que el sindicato que dirige no apoyaría una huelga general convocada únicamente en Galicia porque cree que "no daría resultado" y que sus "efectos" supondrían "un coste" para ciudadanos y trabajadores.