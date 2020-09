UGT ante la causa argentina contra Rodolfo Martín Villa

El sindicato no comparte las cartas enviadas por varios dirigentes españoles en relación con la causa abierta contra Rodolfo Martín Villa, exministro de Relaciones Sindicales, primero, y de Interior, después, de gobiernos franquistas y también en los primeros años de la transición. No las compartimos porque, en primer lugar, creemos que la justicia tiene que ser universal y ecuánime, y porque Martín Villa va a tener la oportunidad de defenderse (cuestión que no tuvieron muchos sindicalistas de UGT, que incluso perdieron la vida durante la...