La UE recela de la hija de un portavoz de Putin que trabaja como becaria en la Eurocámara

El nombre de Elisaveta Peskova a simple vista puede no decir nada. Se trata de una chica de 21 años que trabaja como becaria para el eurodiputado francés Aymeric Chauprade, exmiembro del Frente Nacional de Marine Le Pen. No habría sospechas sobre ella si no fuera la hija de Dimitri Peskov, el portavoz del Gobierno de Vladimir Putin. De ahí que en la UE haya cierto recelo por su presencia.