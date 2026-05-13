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La UE prohibirá las importaciones de carne brasileña a partir de septiembre

La UE prohibirá las importaciones de carne brasileña a partir de septiembre

La prohibición se produciría apenas dos semanas después de la entrada en vigor provisional del acuerdo comercial UE-Mercosur que liberaliza el comercio agrícola a través del Atlántico. Un comité de la UE formado por expertos de los Estados miembros votó este martes prohibir las importaciones de carne brasileña a partir del 3 de septiembre debido al uso de antimicrobianos para estimular el crecimiento de los animales. Un funcionario con conocimiento del expediente dijo que la votación fue unánime y convierte a Brasil en el primer país eliminado…

| etiquetas: carne , brasil , mercosur
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5 comentarios
3 1 0 K 35 actualidad
Moixa #3 Moixa
Menos mal
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elgranpilaf #2 elgranpilaf
Nooooo!!!. Como van a prohibir la importación de mulatas brasileñas?
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#4 juanac
Tiene sentido que si algo no es legal en tu país, no lo importes. Espero que se haga también con legislaciones laborales incompatibles con el derecho español/europeo. Por ejemplo, no importar nada de países donde sea legal que un niño de 12 años deje el colegio y se ponga a trabajar.
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#1 yokitolakaka
Y los que quedan
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#5 karakorum
..., y digo yo, ¿ hasta septiembre porqué ?, y mientras que llega esa fecha ¿se puede consumir/importar?..., y ya puestos ¿ porqué no se hizo un estudio de los productos que si podrían ser importados/exportados de los paÌses firmantes de MERCOSUR?.
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menéame