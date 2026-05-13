La UE prohibirá las importaciones de carne brasileña a partir de septiembre

La prohibición se produciría apenas dos semanas después de la entrada en vigor provisional del acuerdo comercial UE-Mercosur que liberaliza el comercio agrícola a través del Atlántico. Un comité de la UE formado por expertos de los Estados miembros votó este martes prohibir las importaciones de carne brasileña a partir del 3 de septiembre debido al uso de antimicrobianos para estimular el crecimiento de los animales. Un funcionario con conocimiento del expediente dijo que la votación fue unánime y convierte a Brasil en el primer país eliminado…