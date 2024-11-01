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La UE y Japón intensifican su alianza digital en IA, semiconductores y flujo de datos

La UE y Japón intensifican su alianza digital en IA, semiconductores y flujo de datos

La UE y Japón han acordado este martes profundizar su cooperación estratégica en sectores tecnológicos críticos y avanzar en la regulación e investigación de la IA, la computación cuántica, los semiconductores, las infraestructuras digitales o las plataformas en línea. Entre los acuerdos más destacados figura el lanzamiento de un grupo de trabajo sobre estrategia de datos para mejorar la interoperabilidad de los flujos transfronterizos y la futura asociación de Japón al programa Horizonte Europa, que acelerará la investigación conjunta en IA.

| etiquetas: ue , japón , ia , semiconductores , cuántica , horizon europe , 6g
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4 comentarios
6 0 0 K 68 tecnología
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Esto sin China no tiene sentido.
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javibaz #2 javibaz
Mal vamos aliándonos con satélites estadounidenses.
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Imag0 #4 Imag0
#2 Igual es que EEUU está perdiendo influencia y sus satélites buscan nuevas órbitas en las que dar vueltas y vueltas y más vueltas
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rojo_separatista #3 rojo_separatista
Dos potencias en decadencia intentando parar lo inevitable a la desesperada.
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menéame