La UE y Japón intensifican su alianza digital en IA, semiconductores y flujo de datos

La UE y Japón han acordado este martes profundizar su cooperación estratégica en sectores tecnológicos críticos y avanzar en la regulación e investigación de la IA, la computación cuántica, los semiconductores, las infraestructuras digitales o las plataformas en línea. Entre los acuerdos más destacados figura el lanzamiento de un grupo de trabajo sobre estrategia de datos para mejorar la interoperabilidad de los flujos transfronterizos y la futura asociación de Japón al programa Horizonte Europa, que acelerará la investigación conjunta en IA.