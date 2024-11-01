Una ucraniana que vive en España critica con dureza el funcionamiento de la sanidad en nuestro país: «No quieren hacer bien su trabajo»

Respecto a las consultas, a Yuliia ha habido algo que le ha llamado especialmente la atención: «Es curioso porque, sea cual sea el problema, el doctor te manda parecetamol o ibuprofeno. ¿Por qué tengo que tomar esas pastillas siempre? ¿es así en toda Europa? ¿siempre recetan lo mismo?».
| etiquetas: ucraniana , vive , españa , critica , dureza , funcionamiento , sanidad
(Y, recuerda, que a la Sanidad Privada española le falta tiempo para derivar casos complicados y, sobretodo, caros a la Publica).
Pues no lo sé. Un seguro básico o normal desde luego más barato que eso.
Es muy difícil comparar por eso que dices de la derivación, pero yo he visto algún caso al revés de un familiar.
En la pública: "por usted ya no podemos hacer nada"
Dos años más tarde, seguía tratándose su cáncer en la privada. Por una pasta, eso sí
También he visto varias quimios en la pública en los que el enfermo no ha durado ni dos meses, por ejemplo mi padre.
Más que quimio, eutanasia a cámara lenta
"Un seguro básico o normal desde luego más barato que eso."
¿Alguna vez te has parado a leer la "letra pequeña" y las coberturas de un seguro medico privado "barato"? Deberias hacerlo antes de decir que la Sanidad Publica es cara.
"Dos años más tarde, seguía tratándose su cáncer en la privada. Por una pasta, eso sí"
Aclarate, me estas diciendo que la Sanidad Publica es cara y ¿me sueltas esto? Seguro seguro seguro que un Seguro Privado barato de esos de los que hablas le iba a cubrir ese tratamiento. Seguriiiiisimo.
Ya he visto varios casos
Te dirá que es necesaria para que todos podamos acceder a la sanidad sin que ello conlleve nuestra ruina,te dirá que si esta no existiera viviríamos en una sociedad con fuertes desequilibrios sanitarios entre capas sociales,te dirá que si los medicamentos no estuvieran subvencionados la mayoría de los que los necesitan no tendría acceso a ellos sin tener que renunciar a llenar la nevera,te dirá que es muy mejorable,te dirá que no le gusta como está siendo gestionada.
- que digan que es la mejor del mundo (no creo, ni de lejos)
- que se asuma por mucha gente que la gestión pública es la mejor
- es cierto que hay mucha gente que se cree que "es gratis" (10.600 €€€, que es el coste real, es carísimo para un país medio pobre como España.
Pero como se lo llevan desde impuestos, no te enteras.
No tardarán en decir: Señores, para tener una sanidad de calidad hay que pagar muchos más impuestos de los que se pagan actualmente
Nos gusta el autobombo, y a la mayoría de la gente lo que le gusta es que aparentemente "es gratis"
8.000 €€€ al año por cada familia de 4. Teniendo en cuenta de que un 25% va a la privada, 8000*100/75 = 10.600 €€€/año por cada familia de 4
Baratísima.
Esa respuesta no soluciona nada y de seguirla cada país seguiría en su misma mierda por no aprender del vecino.
Solo hay dos respuestas válidas qie son tiene razón y no tiene razón.
Es curioso como uno se da cuenta de que los ucranianos que se han ido viendo y conociendo por aquí en los últimos años se lo tienen algo subidito. Se ve que quienes han escapado de allí no son, precisamente, los más humildes del pueblo.
Como podemos ver es otro de los grandes logros de la sanidad soviética, pero eso no te lo van a contar en Netflix, A3 o en el artículo de tu diario electrónico de referencia.
Entonces, ¿Por qué su esperanza de vida era varios años inferior? ¿El tabaquismo, el alcoholismo y la carencia de proteína de calidad formaban parte de esa prevención?
La Sanidad ucraniana-naniana es infinitamente mejor. Sobre todo desde hace dos años para acá.