Una ucraniana que vive en España critica con dureza el funcionamiento de la sanidad en nuestro país: «No quieren hacer bien su trabajo»

Respecto a las consultas, a Yuliia ha habido algo que le ha llamado especialmente la atención: «Es curioso porque, sea cual sea el problema, el doctor te manda parecetamol o ibuprofeno. ¿Por qué tengo que tomar esas pastillas siempre? ¿es así en toda Europa? ¿siempre recetan lo mismo?».

titomeneao
Irrelevante no, lo siguiente. Te recetan paracetamol o ibuprofeno si hay dolor, inflamación o fiebre ¿Qué quiere flores de Bach?
Atusateelpelo
#16 La respuesta la tienes en #8
Verdaderofalso
Siempre puede ir a la privada
solojavi
Tal vez deberían darle un novedoso tratamiento placebario con hidróxido de hidrógeno en vez de utilizar medicamentos comunes.
Atusateelpelo
#11 ¿Y a cuanto dices que sale la Sanidad Privada para una familia de 4 miembros al año? Por aquello de comparar una y otra y ver si es barata o no...

(Y, recuerda, que a la Sanidad Privada española le falta tiempo para derivar casos complicados y, sobretodo, caros a la Publica).
RuiWang
#12 ¿Y a cuanto dices que sale la Sanidad Privada para una familia de 4 miembros al año?

Pues no lo sé. Un seguro básico o normal desde luego más barato que eso.

Es muy difícil comparar por eso que dices de la derivación, pero yo he visto algún caso al revés de un familiar.

En la pública: "por usted ya no podemos hacer nada"

Dos años más tarde, seguía tratándose su cáncer en la privada. Por una pasta, eso sí

También he visto varias quimios en la pública en los que el enfermo no ha durado ni dos meses, por ejemplo mi padre.

Más que quimio, eutanasia a cámara lenta :palm:
Atusateelpelo
#17
"Un seguro básico o normal desde luego más barato que eso."

¿Alguna vez te has parado a leer la "letra pequeña" y las coberturas de un seguro medico privado "barato"? Deberias hacerlo antes de decir que la Sanidad Publica es cara.

"Dos años más tarde, seguía tratándose su cáncer en la privada. Por una pasta, eso sí"

Aclarate, me estas diciendo que la Sanidad Publica es cara y ¿me sueltas esto? Seguro seguro seguro que un Seguro Privado barato de esos de los que hablas le iba a cubrir ese tratamiento. Seguriiiiisimo.
Elanarkadeloshuevos
#17 Siento mucho lo de tu padre. Pero la quimio es muy dura y a veces parece que está haciendo más mal que bien... Yo tengo una conocida que ha salido de un doble cáncer terrible y con muy mal pronóstico que se ha curado al 100% solo con la quimio... Lo dicho, siento lo de tu familia. Pero la quimio salva muchas vidas.
RuiWang
#21 gracias. Fue muy duro y nos sentimos un poco estafados, porque piensas que te están medicando o curando y es puro veneno.

Ya he visto varios casos
fofito
#11 Cualquier persona con un mínimo de información y criterio te dirá que la sanidad pública no es gratis.
Te dirá que es necesaria para que todos podamos acceder a la sanidad sin que ello conlleve nuestra ruina,te dirá que si esta no existiera viviríamos en una sociedad con fuertes desequilibrios sanitarios entre capas sociales,te dirá que si los medicamentos no estuvieran subvencionados la mayoría de los que los necesitan no tendría acceso a ellos sin tener que renunciar a llenar la nevera,te dirá que es muy mejorable,te dirá que no le gusta como está siendo gestionada.
RuiWang
#18 la sanidad desde luego que es necesaria, pero yo odio varias cosas:

- que digan que es la mejor del mundo (no creo, ni de lejos)
- que se asuma por mucha gente que la gestión pública es la mejor
- es cierto que hay mucha gente que se cree que "es gratis" (10.600 €€€, que es el coste real, es carísimo para un país medio pobre como España.

Pero como se lo llevan desde impuestos, no te enteras.
#2 doppel *
la otra opción sería hacer deporte, no comer mierda y vida sana en general, pero claro, si hacen eso pierden a todos los "clientes". No hay nada más "rentable" que un enfermo crónico.



No tardarán en decir: Señores, para tener una sanidad de calidad hay que pagar muchos más impuestos de los que se pagan actualmente
Lusco2
#2 El mío me ha recomendado reposo y Netflix, aunque era consulta de otorrino y tampoco lo entendí bien
RuiWang
Es imposible. Yo he oído en el telediario que la sanidad en España es la mejor del mundo xD
Atusateelpelo
#5 Siempre puedes ir a la Sanidad ucraniana, que parece que es mejor que la española.
RuiWang
#7 para que veas cómo tiene que ser la española para que una ucraniana se atreva a despreciarla de esa manera

Nos gusta el autobombo, y a la mayoría de la gente lo que le gusta es que aparentemente "es gratis" :palm:

8.000 €€€ al año por cada familia de 4. Teniendo en cuenta de que un 25% va a la privada, 8000*100/75 = 10.600 €€€/año por cada familia de 4

Baratísima.
exeware
#7 vivo en Alemania y es la respuesta estúpida y prepotente de los Alemanes cuando les dices que en España se hace algo de manera diferente y te parece mejor, y sabía que alguien diría lo mismo.
Esa respuesta no soluciona nada y de seguirla cada país seguiría en su misma mierda por no aprender del vecino.
Solo hay dos respuestas válidas qie son tiene razón y no tiene razón.
DaniTC
¿Y qué quiere que le receten? ¿Viagra para un constipado?
Ovlak
Pues si vas por gilipolleces, te recetarán gilipolleces. Es lo que tiene la gratuidad, que ni te lo piensas en cuanto tienes una simple tos.

Es curioso como uno se da cuenta de que los ucranianos que se han ido viendo y conociendo por aquí en los últimos años se lo tienen algo subidito. Se ve que quienes han escapado de allí no son, precisamente, los más humildes del pueblo.
suppiluliuma
#10 eipoc *
Está acostumbrada al sistema sanitario soviético, donde la sanidad es algo más que ir al especialista que te toca, es prevención y aquí eso no existe. En su caso medicinas son para atacar las consecuencias y no las causas que lo producen.

Como podemos ver es otro de los grandes logros de la sanidad soviética, pero eso no te lo van a contar en Netflix, A3 o en el artículo de tu diario electrónico de referencia.
cosmonauta #14 cosmonauta *
#10 :-D :-D :-D :-D

Entonces, ¿Por qué su esperanza de vida era varios años inferior? ¿El tabaquismo, el alcoholismo y la carencia de proteína de calidad formaban parte de esa prevención?
Estoeslaostia
Es que tiene toda la razón
La Sanidad ucraniana-naniana es infinitamente mejor. Sobre todo desde hace dos años para acá.
Tiranoc
A lo mejor la homeopatía viene bien para casos como este.
