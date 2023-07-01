Ucrania admite trato inhumano en el reclutamiento forzoso durante la guerra con Rusia

Budanov ha detallado que, una vez se agota el número de voluntarios, resulta imposible detener el reclutamiento forzoso de ciudadanos en edad militar, en un contexto en el que “millones” de desertores han conseguido eludir el servicio en el Ejército.
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Todo esto está perfectamente documentado.
Que por la guerra han prohibido lenguas, libertades, partidos políticos, censurado medios, dejado a los nazis incorporarse al ejército regular y las instituciones, han endeudado el país, han vendido buena parte a Blackrock (EEUU), y han cometido crímenes inhumanos, pero tranquilos, seguro que dentro de la UE no dan problemas... Un pais nazi es malo excepto si se llama Ucrania, es eso?
No sé cuándo entenderemos que socialismo, además de pagar impuestos, es tomar las armas por el común.
ukranews.com/en/news/1116911-halushchenko-s-daughter-and-son-receive-f
en.gp.gov.ua/en/posts/provernula-korupciinu-oborudku-na-milioni-ta-org
www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2023/07/01/millonarios-ucr