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Ucrania admite trato inhumano en el reclutamiento forzoso durante la guerra con Rusia

Budanov ha detallado que, una vez se agota el número de voluntarios, resulta imposible detener el reclutamiento forzoso de ciudadanos en edad militar, en un contexto en el que “millones” de desertores han conseguido eludir el servicio en el Ejército.

| etiquetas: ucrania , reclutamiento , forzoso , inhumano
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16 comentarios
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Comentarios destacados:      
#8 Mandri20 *
#7 o la quema de la casa de los sindicatos, el bombardeo y asesinato de su propia población durante 8 años, la destitución de un presidente electo por la fuerza, el reclutamiento forzado de ciudadanos, el retorno forzoso de exiliados ucranianos para que mueran como moscas en el frente, las tacticas militares suicidas que solo venden titulares para obtener mas apoyos, las torturas a gitanos, etc.

Todo esto está perfectamente documentado.
7 K 93
Pertinax #10 Pertinax *
#8 De lo primero no puedes acusar al gobierno ucraniano. De la devastación de ciudades enteras con decenas de miles de víctimas civiles, sí al ruso. Y del asesinato de 300 civiles en el derribo de un vuelo comercial, también. Las cuentas de las barbaridades dejan claro quién es aquí el criminal.
1 K 10
#11 Mandri20 *
#10 rusia es criminal. Yo no he dicho lo contrario. Pero ucrania también. Y no se puede admitir a Ucrania en la UE sin que termine la guerra y cumplan con los requisitos, que ahora mismo estan a un millón de millas de cumplir. Punto.
2 K 21
#14 Assoka
#10 De lo primero puedes acusar a la gente que depuso por la fuerza al gobierno ucraniano, los mismos animales que se colocaron de ministros, incluso la misma estirpe de neonazis que el primer ministro nombrado por Zelenski
0 K 11
Pertinax #16 Pertinax *
#14 Pues comienza acusando a los del propio partido del traidor Yanukovich, que le dieron la patada en el culo y lo mandaron a Moscú por vía aérea.
0 K 20
#1 Mandri20
Y estos nazis quieren entrar en la UE corriendo. No les queda nada. O eso espero.
5 K 51
Thirsty #3 Thirsty
#1 Pues la UE lo está deseando. Solo los cuatro de la izquierda Undida y radical patalean, pero de cuatro van a pasar a dos o uno, afortunadamente.
1 K 24
Pertinax #4 Pertinax *
#1 ¿Conoces alguna guerra en la que un país beligerante no ejecutase la conscripción? Porque se pueden contar con los dedos de una mano, y sobran dedos. ¿Todos nazis?
2 K 52
#6 Mandri20 *
#4 quizá el problema es plantearse admitir a un pais que está en medio de una guerra con una cuarta parte de su territorio independizado y ocupado por el enemigo. Pero solo quizá, eh...

Que por la guerra han prohibido lenguas, libertades, partidos políticos, censurado medios, dejado a los nazis incorporarse al ejército regular y las instituciones, han endeudado el país, han vendido buena parte a Blackrock (EEUU), y han cometido crímenes inhumanos, pero tranquilos, seguro que dentro de la UE no dan problemas... Un pais nazi es malo excepto si se llama Ucrania, es eso?
4 K 60
Pertinax #7 Pertinax
#6 ¿Con lo de crímenes inhumanos te refieres a Bucha o a Mariupol?  media
1 K 10
#13 Assoka
#4 Cierto. En la Guerra Civil Española la conscripción era obligatoria igual que en Kiev, e igual que ahora, EEUU ayudaba al bando fascista
0 K 11
Feindesland #2 Feindesland
El país agredido, en una guerra, tiene que hacer estas cosas.
No sé cuándo entenderemos que socialismo, además de pagar impuestos, es tomar las armas por el común.

:-/
2 K 46
#12 NoMeVeas
#2 Que cojones ladras, ¿se te ha derretido las dos neuronas que te quedan? Que cojones hablas de socialismo y porque si ni el pueblo quiere defender su nación, su tierra, que se presupone lo mas sagrado, si ni para eso quieren luchar, porque cojones debe ser obligado, ¿por qué tu lo digas? ¿Tu ahora decides quien vive y quien muere?
0 K 9
#15 Assoka
#2 Hosti, si precisamente Kiev ha liquidado, por lo legal y por lo criminal, a todo lo que huele a socialista.
0 K 11
Free_palestine #9 Free_palestine
Pobres usados como carne de cañón, vivo en una zona de costa y siempre que veo una matrícula ucraniana, son coches de lujo con tíos en edad militar :palm:

ukranews.com/en/news/1116911-halushchenko-s-daughter-and-son-receive-f

en.gp.gov.ua/en/posts/provernula-korupciinu-oborudku-na-milioni-ta-org

www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2023/07/01/millonarios-ucr
2 K 43
pitercio #5 pitercio
Pues eso era, que Trump, Boris, Starmer, Merz y Macrón iban a luchar hasta el último Ucraniano.
2 K 37

menéame