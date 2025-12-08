edición general
La UCO ya apunta a los 40 M de subvención de Óscar Puente a los túneles de Belate (visible modo LECTURA)

La investigación de la Guardia Civil a Santos Cerdán ya empieza a salpicar a Óscar Puente. La Unidad Central Operativa (UCO) menciona por primera vez en su último informe la subvención de 40 millones de euros que el actual ministro de Transportes concedió a las obras de los túneles de Belate en octubre de 2024, una construcción adjudicada a la UTE de Acciona con la empresa del exsecretario de Organización del PSOE

Kasterot #2 Kasterot *
La subvención de Oscar puente.
Madre mía y qué un "periodista" se apreste a esto.
Y habrá mermaos que se lo crean
DaniTC #5 DaniTC
la subvención de 40 millones a los túneles de Belate fue una decisión exclusiva del Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente.

¿Y por eso es responsable Óscar Puente? No lo entiendo y en la noticia tampoco lo explica.
alfre2 #1 alfre2
Esta es la misma UCO que luego no… ? Bah, da lo mismo
comunerodecastilla #10 comunerodecastilla *
#1 Sip, la misma a la que la jueza Inmaculada Iglesias en junio ordeno investigar el caso de Alberto González Amador (alias Alberto Quirón), pareja de Isabel Díaz Ayuso, por presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal.

Y la misma que todavía se esta pensando si lo hace. {0x1f648} {0x1f649} {0x1f64a}
alfre2 #14 alfre2 *
#10 Por cierto, soy el único que hace reservas en restaurantes a nombre de Alberto "Quirón", un ciudadano particular como otro cualquiera?
Deviance #22 Deviance
#10 Grandes patriotas, están trabajando en ello.
Top_Banana #4 Top_Banana *
Igual son 40€, 40 Millones o 40 mierdas pinchadas en un palo.

En una semana vuelvo a ver qué ha pasado de verdad.

Pd: Artículo para suscriptores, por cierto #0. ¿Tienes el artículo completo por algún lado?
Pacman #7 Pacman
#4 puedes entrar en modo lectura, pero te lo copio aquí si quieres :



La UCO ya apunta a los 40 M de subvención de Óscar Puente a los túneles de Belate
La investigación de la Guardia Civil a Santos Cerdán ya empieza a salpicar a Óscar Puente. La Unidad Central Operativa (UCO) menciona por primera vez en su último informe la subvención de 40 millones de euros que el actual ministro de Transportes concedió a las obras de los túneles de Belate
Top_Banana #15 Top_Banana
#7 Gracias. Hablan mucho de la subvención y del ministro, pero nada de cuál es el posible delito.

Si hubo "sobres", que los habría y pueden demostrarlo, que vayan con todo.

Ese "Ya empieza a salpicar" sin decir nada más, me recuerda tanto a otras actuaciones... Que lo primero que hago es dudar.
obmultimedia #18 obmultimedia
#15 Estas son la mal llamadas condenas de Telediario.
Pacman #16 Pacman
#8 lo tienes en #7
Top_Banana #17 Top_Banana
#16 Si, lo vi después. Gracias.
Kmisetas #13 Kmisetas
Cuando un ministro firma alegremente una subvención de 40 millones que acaba en una UTE donde asoma la sombra del “amigo de la casa”, no hace falta hacer literatura, basta con leer el BOE y los informes.

El tipo va por la vida dando lecciones desde el AVE mientras la Guardia Civil va levantando alfombras y, sorpresa, siempre cae alguna miguita rojigualda-metálica del círculo de la PSOE. Y luego te lo encuentras en la tele soltando monólogos indignados como si el problema fuera Twitter y no los contratos que firmó con la alegría de quien no tiene que pagarlos.

40 millones de todos acabaron exactamente donde no debían. Y ahí Puente, que presume de dialéctica afilada, de repente se queda sin diccionario.
ipanies #21 ipanies
#13 Si la UCO no se hubiera metido en política esto sería un escándalo brutal. Pero mañana saldrá el ministro poniendo en duda el informe y va a colar por culpa de la propia UCO.
oceanon3d #9 oceanon3d
Balas y el Confidencial igual a bulo ....

¿Ademas? ... ¿otra filtración mas de la GC? .... ¿a la justicia no les interesan esas filtraciones?
ChatGPT #12 ChatGPT
venga, ya pongo yo la batseñal #Húndase
angelitoMagno #19 angelitoMagno
Un periodista sugiera que Oscar Puente pudiera estar implicado. Evidencias muy pocas. Pero bueno, similar a esto, que llegó a portada:
www.meneame.net/story/esther-palomera-sugiere-pp-filtro-asuntos-acabar
#11 Juantxi
El artículo es de Elconfidencial, demasiado sensacionalista.
Lo que no entiendo es porqué siendo una carretera navarra recibió subvención estatal, ¿es normal?
Lo pregunto, no lo sé.
#3 Astur_
el otro dia me tumbaron una noticia, por tener que usar el modo lectura,(que imcumple las normas de mnm) pedía registrarse, y eso que la copie entera y la pegue en el 1 comentario...
Pacman #6 Pacman
#3 al final Meneame no se moja en esto, por lo que depende. Si la noticia cae bien, o si la noticia cae mal.

Y lo sabrás si la ves cerrada o la ves en portada.
Top_Banana #8 Top_Banana
#6 Si tienes acceso, te agradezco que pegues el artículo en un comentario.

Si no tienes acceso, que te voy a decir...
