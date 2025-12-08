La UCO ya apunta a los 40 M de subvención de Óscar Puente a los túneles de Belate (visible modo LECTURA)

La investigación de la Guardia Civil a Santos Cerdán ya empieza a salpicar a Óscar Puente. La Unidad Central Operativa (UCO) menciona por primera vez en su último informe la subvención de 40 millones de euros que el actual ministro de Transportes concedió a las obras de los túneles de Belate en octubre de 2024, una construcción adjudicada a la UTE de Acciona con la empresa del exsecretario de Organización del PSOE