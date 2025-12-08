La UCO ya apunta a los 40 M de subvención de Óscar Puente a los túneles de Belate (visible modo LECTURA)

La investigación de la Guardia Civil a Santos Cerdán ya empieza a salpicar a Óscar Puente. La Unidad Central Operativa (UCO) menciona por primera vez en su último informe la subvención de 40 millones de euros que el actual ministro de Transportes concedió a las obras de los túneles de Belate en octubre de 2024, una construcción adjudicada a la UTE de Acciona con la empresa del exsecretario de Organización del PSOE
| etiquetas: belate , oscar puente , uco , cerdan turneles
Madre mía y qué un "periodista" se apreste a esto.
Y habrá mermaos que se lo crean
¿Y por eso es responsable Óscar Puente? No lo entiendo y en la noticia tampoco lo explica.
Y la misma que todavía se esta pensando si lo hace.
En una semana vuelvo a ver qué ha pasado de verdad.
Pd: Artículo para suscriptores, por cierto #0. ¿Tienes el artículo completo por algún lado?
Si hubo "sobres", que los habría y pueden demostrarlo, que vayan con todo.
Ese "Ya empieza a salpicar" sin decir nada más, me recuerda tanto a otras actuaciones... Que lo primero que hago es dudar.
El tipo va por la vida dando lecciones desde el AVE mientras la Guardia Civil va levantando alfombras y, sorpresa, siempre cae alguna miguita rojigualda-metálica del círculo de la PSOE. Y luego te lo encuentras en la tele soltando monólogos indignados como si el problema fuera Twitter y no los contratos que firmó con la alegría de quien no tiene que pagarlos.
40 millones de todos acabaron exactamente donde no debían. Y ahí Puente, que presume de dialéctica afilada, de repente se queda sin diccionario.
¿Ademas? ... ¿otra filtración mas de la GC? .... ¿a la justicia no les interesan esas filtraciones?
Lo que no entiendo es porqué siendo una carretera navarra recibió subvención estatal, ¿es normal?
Lo pregunto, no lo sé.
Y lo sabrás si la ves cerrada o la ves en portada.
Si no tienes acceso, que te voy a decir...