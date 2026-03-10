La UCO desvela amaños en obras de la Ciudad del Fútbol para favorecer a la trama de Rubiales

La investigación apunta que la empresa Gruconsa, "en connivencia con personal de la RFEF", elaboraba "presupuestos simulados" con el fin de resultar adjudicataria de obras. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desvela presuntos amaños en obras de la Ciudad del Fútbol, complejo deportivo situado en la localidad madrileñas de Las Rozas, para favorecer a la trama de Luis Rubiales. En concreto, los uniformados han señalado dos contrataciones de la constructora Gruconsa "en las que se han detectado irregularidades"...