¿Por qué UBER me suplica y me insiste en ir a votar? [ING]

Recientemente me habrán pedido ir a votar aproximadamente 6 millones de veces. Esta insistencia proviene de candidatos y lugares que uno podría esperar. Sin embargo, este año más que en ningún otro, las peticiones para ir a votar provienen de sitios sorprendentes. Uber, Nike, Yankees de Nueva York, Levis, Supermercados Postmates, venta de entradas AXS, cadena de restaurantes Hurts, etc. Me han estado recordando más de una vez por semana que compruebe si estoy inscrito para poder votar.