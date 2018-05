Uber ha hecho bajar los accidentes de tráfico en Nueva York. ¿La clave? Puede que los borrachos

¿Por qué Uber es la app estrella de los borrachos? Aquí entramos en el terreno de la especulación, pero según los estadounidenses se puede deber a la diferencia de uso entre un Uber y un taxi. En Nueva York tú no puedes pedir un taxi de los amarillos de cualquier manera. Debes indicar una ubicación que no sea un cruce o una estación de transporte y hay zonas a las afueras del centro por donde los taxistas ni se acercan a recogerte, por su incomodidad para las siguientes carreras, cosa que con Uber no pasa.