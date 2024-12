Esther Sala es una taxista del área metropolitana de Barcelona de 52 años que de manera regular trabaja con la aplicación de Uber. “A mí es que no me gusta que me digan lo que tengo que hacer ¿acaso esa gente me paga las facturas? –proclama con un tono un tanto reivindicativo–. Me bajé la aplicación de Uber hace un año y pico.