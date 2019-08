Twitter prohíbe la propaganda política pero se olvida de la de EE. UU

Twitter ya no acepta publicidad de organizaciones de noticias controladas por el estado, luego de ser criticado por permitir que los medios estatales chinos compren anuncios destinados a desacreditar a los manifestantes de Hong Kong. La medida ha recibido elogios, en parte porque Facebook aún no ha seguido su ejemplo. Pero si Twitter planea adoptar una posición de principios contra la propaganda estatal, su prohibición debería extenderse a los medios de comunicación respaldados por el gobierno de los Estados Unidos, como Voice of America [...