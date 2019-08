Twitter y Facebook están bajo la lupa por eliminar 'vagina' de los anuncios de un libro de ginecología (ENG)

Twitter eliminó los anuncios de un libro sobre ginecología porque usaban la palabra "vagina". La Dra. Jennifer Gunter, una ginecóloga canadiense que también escribe en el New York Times, escribió en Twitter el martes que sus editores habían sido bloqueados del uso de la palabra "vagina" en tuits promocionales para su nuevo libro, "The Vagina Bible". Gunter, que usa con frecuencia esta plataforma para corregir mitos sobre ginecología, tuiteó: "Mi editor no puede usar la palabra 'vagina' en twitter. La imagen puede tenerla, pero no el texto".