Twitter decepciona con sus resultados y gana sólo un 4% de usuarios en 2016

Twitter lleva unos cuantos años que no levanta cabeza, con un 2016 cuyos resultados han ido decepcionando trimestre tras trimestre al no conseguir beneficios. A pesar de haber metido una gran cantidad de funciones, la empresa no termina de repuntar. En cuanto a las cifras de pérdidas, Twitter no levanta cabeza y obtuvo unas pérdidas netas de 167 millones de dólares, lo cual es casi el doble del mismo periodo del año pasado, donde obtuvo 90,2 millones de dólares de pérdidas.