Twitter anuncia medidas contra Trump y otros líderes mundiales que no cumplen las reglas

Hasta ahora, Twitter no eliminaba los contenidos publicados por ningún político aunque fueran amenazantes, xenófobos o no cumplieran las normas de la red social de algún modo por considerarlos "de interés público". Sin embargo, a partir de ahora, tras las quejas de muchos usuarios, los etiquetará y se avisará de que no cumplen las normas. Pero además, éstos contenidos no serán tenidos en cuenta por su algoritmo ni podrán ser recomendados. Es decir, serán silenciados y ocultados para que no se difundan vitalmente.