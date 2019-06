Como todos los usuarios de Twitter bien sabemos, cuando quieres dejar de seguir a una persona en la red social, lo más apropiado es hacerlo de forma silenciosa. En general, no hay problema ya que Twitter solo informa a las personas cuando les sigues. No obstante, si has dejado de seguir a alguien esta semana, hay una posibilidad de que Twitter les haya notificado que lo hiciste.