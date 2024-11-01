TVE presenta ahora como «personal hospitalario» a la sindicalista que simuló ser médica en una entrevista sobre el cribado de cáncer de mama

Javier Ruiz, trata el asunto como un 'error personal' pero arremete contra la noticia de ABC en la que desvela que no era sanitaria y se trataba de una cocinera del hospital, trabajo que ha desarrollado desde 1998 hasta que quedó liberada por el sindicato UGT en 2011. La propia entrevistada admite en directo que no es sanitaria y que su puesto ahora es administrativa, por promoción interna de de 2017, hecho que no advirtió cuando vestida con bata blanca se le citó hasta en tres ocasiones como médica o sanitaria.
El otro día al tema de la ruptura de Junts con el PSOE que abría todos los periódicos (hasta los de izquierdas) le dedicaron literalmente CERO minutos salvo una pregunta a Óscar López (dos ministros de media cada día en entrevistas masaje)
Hace 20 años se ponía a parir a Urdaci porque en sus telediarios ZP salía 1 minuto y le correspondían 2
Vista la TVE de… » ver todo el comentario
Tienen la lección más que aprendida. Y como siempre nos la han colado siguen y siguen... hasta que algún juez los meta en vereda. Sí, ya sé: que en españa un juez ponga a esa banda de asesinos y ladrones en su sitio es más difícil de ver que un billete de 30,00€.