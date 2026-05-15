TVE y ‘La hora de la 1’ se quedan sin emisión durante 20 minutos: “Un corte de electricidad de una naturaleza que no conocemos”

A las 08.09 de la mañana de este viernes, TVE cortó a medias La hora de La 1 y paró su emisión mientras hablaban de las elecciones andaluzas para empezar a emitir promociones del canal y una cortinilla genérica con el logotipo de la corporación pública. También se caía el Canal 24 Horas, que emite el mismo programa. La luz del plató se apagó y solo quedaron las luces de emergencia por el fallo de un automático de luz que ya había dado problemas el día anterior, explican desde RTVE.