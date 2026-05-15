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TVE y ‘La hora de la 1’ se quedan sin emisión durante 20 minutos: “Un corte de electricidad de una naturaleza que no conocemos”

A las 08.09 de la mañana de este viernes, TVE cortó a medias La hora de La 1 y paró su emisión mientras hablaban de las elecciones andaluzas para empezar a emitir promociones del canal y una cortinilla genérica con el logotipo de la corporación pública. También se caía el Canal 24 Horas, que emite el mismo programa. La luz del plató se apagó y solo quedaron las luces de emergencia por el fallo de un automático de luz que ya había dado problemas el día anterior, explican desde RTVE.

| etiquetas: rtve , apagón
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8 comentarios
8 2 1 K 86 actualidad
Pontecorvo #5 Pontecorvo *
Duro golpe para los que afirmaban que TVE no podía estar ni 20 minutos sin lamerle el culo al gobierno.
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angelitoMagno #3 angelitoMagno
¿Pero hay algo que funcione bien con este gobierno? :ffu:
1 K 25
ummon #6 ummon
#3 Efectivamente, dimisión del gobierno en pleno. Lo correcto es que el presidente en persona se hubiera subido al falcón y saltado en paracaídas con una caja de herramientas de pakside y arreglado la avería o muerto en el intento
2 K 35
jdmf #2 jdmf
"...naturaleza que no conocemos” y con ésa frase ya tenemos conspiraciones para 2 meses.!!
1 K 22
Veelicus #7 Veelicus
#4 No sabes que el perro es Ruso?, debes ser un peligroso comunista...
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Veelicus #1 Veelicus
Son los rusos, no hay duda, ya encontrara alguien el motivo, pero desde hace cuatro años todo lo raro es culpa de rusia.
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Bourée #4 Bourée
#1 Naaa de Perro Xanche sure...
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erfollonero #8 erfollonero
Javier Ruiz y todos sus amigotes y el gobierno echándole la culpa a Vito Quiles en 3... 2... 1...
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menéame