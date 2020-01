TV3, Pujol y el 0,7%

El programa 30 Minuts de TV3 ha anunciado que Jordi Pujol romperá un largo silencio mediático. No lo hará para explicar los múltiples casos de corrupción, lo hará para hablar de cooperación internacional para el desarrollo. Parece una broma, pero no lo es. Han pasado más de 5 años desde que en julio de 2014 el ex presidente de la Generalitat reconociera que tenía una fortuna sin declarar. A pesar de esto, la televisión pública catalana ha sido incapaz de dedicar un 30 Minuts a uno de los acontecimientos políticos más importantes en Cataluña.