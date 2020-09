«Tuve que fingir un ataque de asma y decirle que me moría para que dejara de violarme»

Me pegó, me agarró por el cuello y después de arrancarme la ropa me hizo todo lo que quiso. Empecé a sangrar por la boca por los golpes y me dijo que me iba a matar. En ese momento le solté que me hiciera lo que quisiera, pero que no me matara», explicó entre lágrimas. La otra perjudica también explicó la violenta actitud del imputado. «Cuando vi que no íbamos donde habíamos acordado me chirrió. Me llevó por la zona del aeropuerto y al ver ese cambio le dije que no quería nada con él. En ese momento me sujetó del pelo y me dio una paliza».