Rollán y Vázquez me agarraron fuertemente del brazo y la espalda, como dos matones de discoteca con su presa, y sin mencionar palabra me forzaron a salir de la sede. No es la primera elección interna y turbia que veo en Torrejón, acompañaban a los afiliados de avanzada edad a votar y a recoger el voto que debían echar. Muy fuerte que Cifuentes castigue a quien denuncia la mala praxis y consienta a aquellos que la practican.