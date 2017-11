Tusk ofrece concesiones a Reino Unido para evitar su salida de la UE

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ofreció hoy al Reino Unido numerosas concesiones con la esperanza de que los británicos voten a favor de permanecer dentro del bloque europeo. “Estar o no estar juntos (to be, or not to be together), esa es la cuestión”, tuiteó Tusk, sirviéndose de la famosa frase de William Shakespeare.