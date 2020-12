Tus ídolos solo existen en tu cabeza

(...) Hasta la iglesia maradoniana tiene método en su locura. Pero eso no quita para que Diego Armando, el individuo, el señor de sesenta años que murió el miércoles, fuera un total desconocido para ti, con una vida tan largamente marciana que vuelve imposible cualquier empatía. No lo reconocerías, más que por su físico, si te lo encontraras. Tu visión de él tiene más de ti que de él. Me temo que, en la perla gigante que fue Maradona, el nácar lo has aportado tú.