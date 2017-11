Turquía no permite fumar y vender los cigarrillos electrónicos

Hace un mes viajé a Turquía que me doy cuenta que viajero no puede llevar ningun cigarrillo electrónico a ingresar este país. El gobierno turco declaró un ley de prohibición del tabaco para mejorar la salud de sus ciudadanos. Un consejo para viajar a Turquía que no fuma ni vapea ni lleva nada tabaco. Para saber más información, consulte esta pagína aquí: www.ave40.com/blog/es/turquia-prohibe-los-cigarrillos-electronicos/