5
meneos
101
clics
Turquía derriba avión de combate ruso cerca de la frontera con Siria. Putin: "Es una puñalada en la espalda" (hemeroteca)
Turquía denunció que el avión de combate, un Su-24 ruso, ignoró al menos 10 advertencias emitidas por su fuerza aérea turca, por lo que dos aviones caza lo derribaron.
|
etiquetas
:
rusia
,
turquía
,
espacio aéreo
,
caza
4
1
2
K
30
actualidad
6 comentarios
4
1
2
K
30
actualidad
#2
Veelicus
Poco mas tarde un autobus lleno de cadetes de la academia del aire de Turquia saltaba por los aires... casualidad.
www.univision.com/noticias/atentado-terrorista/turquia-sufre-un-nuevo-
2
K
38
#1
pozz
Ese es el idioma que entienden los matones nazis como Putin, fijaros como despues de esa, ninguna aeronave rusa se acerco a Turquia. Al final, la cobardia suele salir bastante cara.
4
K
21
#5
Torrezzno
#0
lo tienes puesto en el sub actualidad
0
K
20
#6
antesdarle
#5
no sabia donde ponerlo. Si algún
@admin
lo puede cambiar.
0
K
10
#3
poxemita
10 años, algo antigua
1
K
13
#4
NATOstrófico
El memo de
#_1
ni se ha dado cuenta que es hemeroteca y sucedió en 2015
0
K
11
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
