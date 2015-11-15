edición general
Turquía derriba avión de combate ruso cerca de la frontera con Siria. Putin: "Es una puñalada en la espalda" (hemeroteca)

Turquía denunció que el avión de combate, un Su-24 ruso, ignoró al menos 10 advertencias emitidas por su fuerza aérea turca, por lo que dos aviones caza lo derribaron.

Veelicus #2 Veelicus
Poco mas tarde un autobus lleno de cadetes de la academia del aire de Turquia saltaba por los aires... casualidad.
#1 pozz
Ese es el idioma que entienden los matones nazis como Putin, fijaros como despues de esa, ninguna aeronave rusa se acerco a Turquia. Al final, la cobardia suele salir bastante cara.
Torrezzno #5 Torrezzno
#0 lo tienes puesto en el sub actualidad
antesdarle #6 antesdarle
#5 no sabia donde ponerlo. Si algún @admin lo puede cambiar.
#3 poxemita
10 años, algo antigua
NATOstrófico #4 NATOstrófico
El memo de #_1 ni se ha dado cuenta que es hemeroteca y sucedió en 2015
