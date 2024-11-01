edición general
1 meneos
14 clics

El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja al menos 15 muertos y una veintena de heridos

La rotura de uno de los cables provocó el desplome de la cabina, en la que viajaban sobre todo turistas

| etiquetas: lisboa , funicular , descarrilla , fallecidos , heridos
1 0 6 K -48 actualidad
4 comentarios
1 0 6 K -48 actualidad
Asnaeb #4 Asnaeb
#3 Bueno amigo no pasa nada, me ha poseído durante un instante ese demonio maquiavélico ansioso de karma :-(

¿Me perdonas?
0 K 10
Asnaeb #2 Asnaeb *
Quadriplicada. #0
0 K 10
estemenda #3 estemenda
#2 Es de buen tono avisar al que la envió y no negativizarle a los dos minutos de enviarla, para darle tiempo a que la retire; el buscador de Meneame no lo previene como debería y nos puede pasar a cualquiera.
0 K 10

menéame