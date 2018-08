Que un lugar no exista, no implica que no se pueda llegar hasta él. A lo largo de la historia de la literatura, los cómics y los libros religiosos siempre ha habido autores que han creado mundos paralelos inexistentes, escenarios imaginarios en los que desarrollar los argumentos de sus narraciones y que, en muchas ocasiones, han sido, después, llevadas al cine y la televisión.