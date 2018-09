A veces, me pregunto cómo serán esos viajes espaciales comerciales que se llevan anunciando en los últimos años. He leído mucho sobre el tema y he imaginado muchas excursiones espaciales, pero mi respuesta favorita la dio hace un par de años el escritor de ciencia ficción Joseph J. Reinemann: «Vómitos, costillas rotas y una posible insuficiencia cardiaca».