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Una turba de radicales 'antifascistas' boicotean el acto de Vox en Granada: «Es un delito electoral»
Antifascistas se enfrentan a los asistentes a un mitin de Vox
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:
vox
,
antifascismo
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#1
Ludovicio
*
Anda que no le gusta a la extrema derecha hacerse la víctima.
Supongo que el vídeo solo dura 41 segundos porque es lo que han podido recortar sin que se vea lo que de verdad estaba pasando.
EDIT: joder, si hasta en el video se ve que son los Voxeros los que van a pegar a los otros con porras extensibles
4
K
47
#3
Mopongo
*
#1
Ya ves, estos fachas son capaces de ponerse un cabestrillo falso e ir llorando por todas las televisiones diciendo que les han pegado.
2
K
-20
#6
Ludovicio
*
#3
De lo que han sido capaces, desde luego, es de ir armandos a un mitin y atacar como cafres a unos contra manifestantes.
Joder, que se ve en el vídeo como van a por ellos. Hasta para manipular son cutres. Aunque, claro, visto el nivel de su público...
#5
¿Te suena el concepto de contra-manifestación? No hay nada malo en ello.
Si fuese al revés no veo yo a los de Podemos atacando con porras a los otros manifestantes. Porque no llevan principalmente y porque no son unos putos cafres como estos.
0
K
12
#5
U5u4r10
#1
Claro, los antifascistas venían a dar abrazos al mitin de Vox.
Veo que del principio de transposición andáis sobrados.
4
K
-27
#7
aPedirAlMetro
*
#5
Por lo pronto , lo que ha sucedido es que los
fascistas
, han sido los que han repartido golpes.
Lo que pudiesen o no pudiesen haber hecho los
antifascistas
, es irrelevante, porque no ha sucedido.
Me encanta como vienes a criticar la hipotetica violencia de unos...
Pero celebras la ejecutada por los otros.
Cinismo, hipocresia, y claras carencias intelectuales.
Lo tienes todo campeón.
1
K
23
#10
luckyy
#5
qué basurita mandas, noooooo
0
K
12
#12
Maikimaik
#5
¿Estás en contra de reventar actos de fascistas? Vox ya ha expresado su connivencia con el genocidio perpetrado por los Isrelíes sobre una población por sus características étnicas, ¿crees que lo oportuno no es combatirlos allá donde los encuentres?
0
K
11
#8
Jointhouse_Blues
#1
porras extensibles
www.tiendashoke.es/blog/legislacion-uso-defensas-extensibles-requisito
¿A ver cuánto tardan las fuerzas del orden en tomar las medidas necesarias?
1
K
24
#11
Ludovicio
#8
Ponte cómodo a esperar.
0
K
12
#4
angeloso
En el vídeo sólo se ve a un grupo de escuadristas fascistas acercarse a pegar a los manifestantes.
2
K
37
#2
aPedirAlMetro
*
"Antifascistas se enfrentan a los asistentes a un mitin de Vox"
Los de VOX armados con porras extensibles, gritando "a por ellos oee", mientras se saltan el cordon policial de seguridad ... y te lo pintan como que los de VOX son las victimas y los violentos, los antifascistas
#0
Ademas, esta mierda ademas de repugnante, es
duplicada
2
K
26
#9
U5u4r10
#2
Que sí, que los antifas venían a dar los buenos días y fue entonces cuando los escuadristas de Vox fueron a pegarles.
¿Os creéis vuestras milongas?
2
K
-13
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12
comentarios)
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Supongo que el vídeo solo dura 41 segundos porque es lo que han podido recortar sin que se vea lo que de verdad estaba pasando.
EDIT: joder, si hasta en el video se ve que son los Voxeros los que van a pegar a los otros con porras extensibles
Joder, que se ve en el vídeo como van a por ellos. Hasta para manipular son cutres. Aunque, claro, visto el nivel de su público...
#5 ¿Te suena el concepto de contra-manifestación? No hay nada malo en ello.
Si fuese al revés no veo yo a los de Podemos atacando con porras a los otros manifestantes. Porque no llevan principalmente y porque no son unos putos cafres como estos.
Veo que del principio de transposición andáis sobrados.
Lo que pudiesen o no pudiesen haber hecho los antifascistas, es irrelevante, porque no ha sucedido.
Me encanta como vienes a criticar la hipotetica violencia de unos...
Pero celebras la ejecutada por los otros.
Cinismo, hipocresia, y claras carencias intelectuales.
Lo tienes todo campeón.
www.tiendashoke.es/blog/legislacion-uso-defensas-extensibles-requisito
¿A ver cuánto tardan las fuerzas del orden en tomar las medidas necesarias?
Los de VOX armados con porras extensibles, gritando "a por ellos oee", mientras se saltan el cordon policial de seguridad ... y te lo pintan como que los de VOX son las victimas y los violentos, los antifascistas
#0 Ademas, esta mierda ademas de repugnante, es duplicada
¿Os creéis vuestras milongas?