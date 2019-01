El túnel de lavado y 4 posiciones sexuales más que deberías probar

Como sucede con todo lo que se practica muy a menudo, si no innovamos en el sexo podemos acabar cayendo en la rutina y el aburrimiento. Para que eso no suceda no es necesario que os disfracéis de doctor y enfermera (o sí, si esa es vuestra fantasía sexual). La mayoría de las parejas no son muy aventureras en el dormitorio, pero eso puede cambiar. Probar nuevas posturas no implica convertirse en el nuevo contorsionista del circo más próximo, sino saber ir un poco más allá del misionero o el perrito. ¿Estás preparado?...