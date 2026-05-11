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Tulsi Gabbard del DNI investiga la financiación estadounidense a más de 120 laboratorios biológicos en el extranjero (inglés)

Tulsi Gabbard del DNI investiga la financiación estadounidense a más de 120 laboratorios biológicos en el extranjero (inglés)

La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, está investigando más de 120 laboratorios biológicos en el extranjero que fueron financiados con dólares estadounidenses durante décadas, “Sin embargo, a pesar de estos peligros obvios, los políticos, los llamados profesionales de la salud, como el Dr. Fauci, y entidades dentro del equipo de seguridad nacional de la administración Biden mintieron al pueblo estadounidense sobre la existencia de estos laboratorios biológicos financiados y apoyados por EE.UU y amenazaron a quienes intentaron..

| etiquetas: tulsi gabbard , investigación , financiación , eeuu , lab biológicos
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2 comentarios
2 0 1 K 33 actualidad
cocolisto #1 cocolisto *
A recordar que en marzo de 2022, la entonces subsecretaria de Estado de EE.UU., Victoria Nuland, confirmó ante el Congreso que Ucrania tiene instalaciones de investigación biológica, pero más adelante, la administración Biden negó la existencia de "laboratorios químicos o biológicos de propiedad u operación de Estados Unidos en Ucrania", calificando las afirmaciones previas de propaganda china y rusa.
Si es que los personajes como los de la administración Trump no pueden ser más que virus malignos salidos de laboratorios y sus votantes y simpatizantes, lobotomizados.
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elgranpilaf #2 elgranpilaf
Ummmmm, me gusta la Tulsi. Alguien tiene su tfno?
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menéame