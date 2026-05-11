Tulsi Gabbard del DNI investiga la financiación estadounidense a más de 120 laboratorios biológicos en el extranjero (inglés)

La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, está investigando más de 120 laboratorios biológicos en el extranjero que fueron financiados con dólares estadounidenses durante décadas, “Sin embargo, a pesar de estos peligros obvios, los políticos, los llamados profesionales de la salud, como el Dr. Fauci, y entidades dentro del equipo de seguridad nacional de la administración Biden mintieron al pueblo estadounidense sobre la existencia de estos laboratorios biológicos financiados y apoyados por EE.UU y amenazaron a quienes intentaron..