Tuitero no puede creer que sea tan bueno

En el ejercicio, el tuitero pudo constatar cómo en todas y cada una de las controversias que han surgido en la red ha estado en el lado correcto. “En el que hay que estar”. Sistemáticamente ha expresado firmes posturas a favor de lo que debe ser, de las causas propias de ‘la gente sensible, sensata, inteligente, aguda”. “Es que en Twitter somos todos neo nómadas vectoriales que alisamos lo estriado y si no me crees es porque la manera como te educaron y la gente con la que parchas te negó la luz”.