¿Tu párroco es machista? (EN)

El Seminario Teológico de Princeton, en New Jersey, adjudicó un prestigioso premio a un predicador que no cree que haya que ordenar ni a las mujeres ni a las personas LGTB. No tuvieron en cuenta que el Rev. Tim Keller es también un 'complementarian'. La palabra no se utiliza fuera de los círculos eclesiásticos, pero se refiere a aquellos que creen que la Biblia establece que los hombres tienen autoridad sobre las mujeres, y que las mujeres casadas deben someterse a sus maridos. Esa “supremacía masculina” se aplica al hogar y a la iglesia.