Tú no tienes la culpa de estar deprimido: la tienen los escritores de autoayuda

De verdad que he intentado salir de ese estado. He leído muchos libros de autoayuda y sé que todo depende de mi fuerza de voluntad. Sé que ser optimista y usar frases motivadoras me va a funcionar. Pero no lo consigo y cada vez estoy peor. Me siento culpable por no conseguir animarme. ¿Qué hago mal, por qué no logro remontar motivándome y siendo positivo? Tú no haces nada mal: los crueles son los escritores de libros de autoayuda que venden la falsa idea de que basta utilizar mensajes positivos para salir de las crisis psicológicas graves.