Cuando digo que tu hijo no es un nativo digital, quiero decir que tu hijo no sabe relacionarse con la tecnología. Pero, ¡eso no es verdad!, si mi hijo tiene un iPad, utiliza el ordenador con una destreza nunca vista antes en niños de su edad y es capaz de poner un video de YouTube en la televisión. Ya, ¿y qué? No importa, o es que acaso, si escribo muy rápido con mi calculadora, ¿me hace eso ser economista?