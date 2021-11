Aunque de momento este parón no se ha dejado notar en la actual oferta de de AdBlue, no se descarta que debido a la futura escasez de este líquido, podría incrementar notablemente su precio final a corto plazo por la desaparición en centros comerciales y tiendas. Eso sí, por el momento los expertos y las organizaciones relacionadas con el mundo del motor, afirman que no peligra el suministro, a corto plazo.