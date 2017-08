Es por tu bien: diez torturas tecnológicas para obligarte a hacer ejercicio

Más allá de las ‘apps’ y los dispositivos que nos permiten disfrutar algo mientras movemos el esqueleto para quemar calorías, existen otras opciones tecnológicas creadas para obligarte, literalmente, a que te pongas las zapatillas y empieces a hacer ejercicio. Desde la bicicleta que no te deja ver Netflix si no das pedales hasta las ‘apps’ con las que perderás bastante dinero si no sales a correr, estas torturas tecnológicas te harán olvidar el clásico “lo dejo para mañana”.