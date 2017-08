Y tú ¿acaso eres un perfecto turista?

«The best bank of the world» – traducido erróneamente como «El mejor banco del mundo» – es un claro ejemplo del disparatado turismo en la era de internet. Una fotografía de un prestigioso concurso y una campaña de Ikea han conseguido que un sencillo banco con unas vistas privilegiadas, se convierta en una auténtica atracción. Llegan autobuses de turistas que esperan de forma ordenada su turno. Muy cerca de este banco se encuentra otro similar, con vistas parecidas, pero no, «ese no es el famoso». «Era raro si coincidías con más de cinco...